Sejumlah Perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan Senen Dibatalkan Hari Ini Usai Kecelakaan Kereta

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |09:20 WIB
Sejumlah Perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan Senen Dibatalkan Hari Ini Usai Kecelakaan Kereta
Sejumlah Perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan Senen Dibatalkan Hari Ini Usai Kecelakaan Kereta (Ilustrasi/Dok KAI)
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta membatalkan sejumlah perjalanan kereta api pada Rabu (29/4/2026). Perjalanan dibatalkan imbas normalisasi operasional setelah kecelakaan kereta di wilayah Bekasi pada Senin (27/4/2026) malam.

1. Sejumlah Perjalanan Dibatalkan

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan perjalanan yang masih terjadi.

“KAI Daop 1 Jakarta memohon maaf atas masih adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya normalisasi rangkaian guna memastikan perjalanan kereta api selanjutnya dapat berjalan dengan tepat waktu, aman dan lancar,” ujar Franoto.

Sejumlah perjalanan yang dibatalkan hari ini meliputi keberangkatan dari Stasiun Pasarsenen dan Stasiun Gambir. 

Dari Pasarsenen, KA yang dibatalkan antara lain Brantas tujuan Blitar, Jayakarta tujuan Surabaya Gubeng, Majapahit tujuan Malang, Bogowonto tujuan Lempuyangan, serta Bangunkarta tujuan Jombang.

Sementara dari Gambir, perjalanan yang dibatalkan mencakup KA Parahyangan tujuan Bandung, KA tambahan tujuan Yogyakarta, serta KA Purwojaya tujuan Cilacap.

Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen bagi pelanggan yang terdampak pembatalan. Pengembalian dapat dilakukan hingga tujuh hari setelah jadwal keberangkatan. Selain itu, pelanggan juga diberikan opsi untuk menjadwalkan ulang atau mengganti perjalanan dengan kereta lain yang tersedia.

 

Kemenhub Audit Sistem Keselamatan Taksi Green SM Buntut Kecelakaan Kereta di Bekasi, Izin Bisa Dicabut
Kemenhub Sidak Pool Taksi Green SM Usai Tabrakan Kereta di Bekasi, Ini Hasilnya
KRL Lintas Bekasi-Cikarang Ditargetkan Beroperasi Kembali Siang Ini
Sopir Taksi Green SM Penyebab Kecelakaan Ditangkap, Polisi: Kita Tidak Bisa Katakan Menerobos!
Kisah di Balik Kecelakaan KA Bekasi Timur: Peron Jatinegara Jadi Perpisahan Terakhir!
Menteri PPPA Usul Gerbong KRL Khusus Perempuan Dipindah, Ini Respons AHY
