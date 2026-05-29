Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sudewo Bakal Jalani Sidang di PN Semarang, KPK Siapkan Surat Dakwaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |23:30 WIB
Sudewo Bakal Jalani Sidang di PN Semarang, KPK Siapkan Surat Dakwaan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan surat dakwaan untuk Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Penyusunan dakwaan dilakukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Sudewo dijadwalkan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

“Pekan depan dijadwalkan akan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Semarang,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Menurut Budi, proses pelimpahan akan dilakukan secara elektronik terlebih dahulu sebelum diverifikasi oleh PN Semarang.

Jika berkas dinyatakan lengkap, KPK tinggal menunggu penetapan jadwal sidang perdana sekaligus susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

“Baru setelah kita mendapatkan jadwal sidangnya, kita akan memindahkan penahanan tersangka untuk persiapan sidang di PN Semarang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kasus Korupsi Korupsi KPK Sudewo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221485//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-pBG0_large.jpg
Fadia Arafiq Ancam Pecat Pegawai Outsourcing Jika Tak Dukung di Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221479//jimly_asshiddiqie-M4lB_large.jpg
Majelis Etik Ungkap Bobroknya Kepemimpinan Ombudsman Periode 2021–2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221213//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-0dDU_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220965//fadia_arafiq-h2Hd_large.jpg
KPK Telusuri Pembelian Rumah Rp4 Miliar Fadia Arafiq di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220930//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BfvZ_large.jpg
Momen Iduladha, KPK Fasilitasi Kunjungan Keluarga Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220885//komisi_pemberantasan_korupsi-D6Hw_large.jpg
KPK Gelar Shalat Iduladha untuk Tahanan Muslim di Rutan Merah Putih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement