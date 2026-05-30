Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB, Soroti Pungli hingga Siswa Titipan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |10:33 WIB
KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB, Soroti Pungli hingga Siswa Titipan
KPK Terbitkan SE Pencegahan Korupsi SPMB
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 25 Mei 2026. Edaran tersebut sebagai upaya pencegahan praktik curang dalam proses penerimaan peserta didik baru.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, mengatakan, seluruh penyelenggara pendidikan tidak boleh melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru.

Melalui surat edaran tersebut, KPK meminta seluruh unit pelaksana teknis di bidang pendidikan, pendidikan madrasah, dan pendidikan keagamaan menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, maupun penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan pelaksanaan SPMB tidak boleh dimanfaatkan untuk tindakan koruptif maupun praktik yang menimbulkan konflik kepentingan. Seluruh pihak diharapkan menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun pada kesempatan pertama.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” kata Abdul Sabtu (30/5/2026).

Berdasarkan pemetaan risiko yang dilakukan KPK, Abdul mengungkapkan, praktik pungutan liar masih ditemukan dalam proses penerimaan siswa baru.

Adapun, modus yang muncul mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pendidikan spmb 2026 korupsi KPK SPMB
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221513//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Qu4D_large.jpg
Sudewo Bakal Jalani Sidang di PN Semarang, KPK Siapkan Surat Dakwaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221486//jimly_asshiddiqie-qsV3_large.jpg
Hery Susanto Terjerat Korupsi, Majelis Etik ORI Rampungkan Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/337/3221485//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-pBG0_large.jpg
Fadia Arafiq Ancam Pecat Pegawai Outsourcing Jika Tak Dukung di Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221213//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-0dDU_large.jpg
Kasus DJKA, KPK Telusuri Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221145//mendikdasmen-Yd54_large.jpg
Dari Pulau Arar, Mendikdasmen: Pendidikan Papua Barat Daya Tidak Boleh Tertinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220965//fadia_arafiq-h2Hd_large.jpg
KPK Telusuri Pembelian Rumah Rp4 Miliar Fadia Arafiq di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement