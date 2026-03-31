Serangan Drone Iran Hantam Tanker Penuh Minyak di Pelabuhan Dubai, Picu Kebakaran

JAKARTA – Serangan drone Iran dilaporkan menghantam sebuah kapal tanker minyak berbendera Kuwait di Pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), pada Selasa (31/3/2026). Serangan tersebut membuat Al Salmi, tanker pengangkut minyak mentah super besar (VLCC), terbakar dan berisiko menyebabkan tumpahan minyak.

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa kapal tanker tersebut dalam keadaan penuh muatan pada saat kejadian. Seluruh 24 awak Al Salmi dipastikan selamat.

Serangan itu mengakibatkan "kerusakan pada lambung kapal dan terjadinya kebakaran di atas kapal, dengan potensi tumpahan minyak di perairan sekitarnya," demikian pernyataan KPC sebagaimana dilansir Gulf News.

Otoritas Dubai telah mengonfirmasi bahwa tim penanggulangan berhasil mengendalikan insiden kapal tanker minyak Kuwait di wilayah Dubai, tanpa tumpahan minyak dan tanpa laporan cedera.