INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banyak Jenazah Bergelimpangan dan Tak Dikenali Lagi Akibat Banjir Dahsyat Libya

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |13:26 WIB
Banyak Jenazah Bergelimpangan dan Tak Dikenali Lagi Akibat Banjir Dahsyat Libya
Banyak jenazah bergelimpangan dan tak dikenali usai banjir dahsyat Libya (Foto: BBC)
A
A
A

LIBYA Banjir dahsyat Libya menyisakan kisah cerita yang sedih. Salah satunya adalah soal banyaknya jenazah yang ditemukan di berbagai tempat akibat tersapu arus air yang deras.

Seorang dokter memakai masker terlihat membawa kantong plastik hitam, dan dengan lembut memasukkan kaki pria di dalamnya.

“Pertama kita tentukan umur, jenis kelamin dan panjang badan,” jelasnya, dikutip BBC.

“Dia berada dalam tahap pembusukan sekarang, karena air,” lanjutnya.

Di tempat parkir mobil rumah sakit di kota Derna, Libya timur, rincian akhir dari salah satu dari sekian banyak korban sedang diperiksa dan dicatat dengan cermat.

Sekarang ini adalah salah satu pekerjaan yang paling penting di sini, dan salah satu yang paling menyusahkan. Pria tersebut tidak dapat dikenali lagi setelah menghabiskan seminggu di laut. Tubuhnya terdampar di pantai pagi itu.

Tangan ahli dengan lembut memeriksa tanda pengenal, dan sampel DNA diambil. Itu penting, kalau-kalau ada keluarga yang masih hidup yang bisa menuntutnya.

Pemerintah Libya yang diakui secara internasional mengatakan lebih dari seperempat bangunan di Derna rusak atau hancur akibat bencana banjir pekan lalu.

Menurut angka dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lebih dari 10.000 orang secara resmi masih hilang.

      
