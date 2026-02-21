Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Plh Kapolres Bima Kota Disorot Diduga Punya Riwayat Kasus Narkoba, Ini Kata Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |10:40 WIB
Plh Kapolres Bima Kota Disorot Diduga Punya Riwayat Kasus Narkoba, Ini Kata Polri
AKBP Catur Setiawan (Foto: IG Polres Bima Kota)
A
A
A

JAKARTA - Mabes Polri angkat bicara soal ditunjuknya AKBP Catur Setiawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota menggantikan AKBP Didik Putra Kuncoro yang terjerat kasus narkoba. Penunjukan AKBP Catur juga menjadi sorotan lantaran diduga memiliki riwayat kasus penyalahgunaan narkoba.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengklaim penunjukan tersebut dilakukan Polda NTB secara matang dengan berbagai pertimbangan dan sesuai mekanisme yang ada.

"Dengan menimbang berbagai pertimbangan dan mekanisme yang tentunya sudah dilalui, maka ini sifatnya pengganti, pelaksana harian," kata Trunoyudo, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Trunoyudo, penunjukan Catur tersebut hanya bersifat sementara sampai nantinya ditentukan pengganti Kapolres Bima Kota secara definitif oleh pimpinan Polri. "Pasca adanya dugaan pelanggaran dan kemudian pasca tindakan yang dilakukan oleh Polda NTB, Propam, dan Bareskrim, maka nanti perkembangannya tentu akan disampaikan oleh Polda NTB," ujar Trunoyudo.

Catur sebelumnya menggantikan eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika. Saat masih berpangkat AKP, Catur pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba Polres Ternate. Pada 4 Mei 2017, ia diduga dinyatakan positif mengonsumsi narkotika jenis sabu setelah Biddokes Polda Maluku Utara melakukan tes urine.

Ketika itu, Catur mendapat sanksi disiplin dari Kapolda Maluku Utara Brigjen Dwi Apriyanto. Ia sempat dicopot dari jabatannya, namun kembali berdinas di tempat lain. 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/337/3202803/kejagung-xK2v_large.jpg
Heboh ABK Medan Dituntut Mati di Kasus 2 Ton Narkoba, Kejagung Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202765/tangkap-dwZa_large.jpg
3 Pemuda Ditangkap Warga saat Hendak Ambil Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202753/hotman_paris_hutapea-foWD_large.jpg
Hotman Paris Siap Kawal ABK Dituntut Hukuman Mati Terkait Penyelundupan 2 Ton Sabu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/340/3202699/sidang-s2Xx_large.jpg
ABK Asal Medan Dituntut Hukuman Mati Terkait Kasus Dugaan Penyelundupan 2 Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202650/akbp_didik-WnB6_large.jpg
AKBP Didik Tulis Surat saat Dipatsus Akui Koper Isi Narkoba Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/337/3202621/narkoba-ymbZ_large.jpg
Istri Eks Kapolres Bima AKBP Didik dan Polwan Dianita Positif Narkoba!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement