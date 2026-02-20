Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Sita Kapal Diduga Selundupkan Pasir Timah ke Malaysia

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |17:29 WIB
Bareskrim Sita Kapal Diduga Selundupkan Pasir Timah ke Malaysia
Bareskrim Sita Kapal Diduga Selundupkan Pasir Timah ke Malaysia (Ist)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri mendalami kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia. Penyidik menyita satu kapal berikut mesin tempel yang diduga digunakan untuk mengangkut pasir timah dari Bangka Selatan.

Penyitaan dilakukan di kawasan Dermaga Kubu, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Kapal tersebut diduga sebagai alat angkut awal yang membawa pasir timah dari daratan menuju titik temu di tengah laut. Selanjutnya, muatan dipindahkan ke kapal lain berkapasitas lebih besar untuk diberangkatkan ke Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni, menegaskan penyitaan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penyelundupan pasir timah seberat 7,5 ton.

“Kapal ini merupakan barang bukti baru hasil pengembangan penyidikan. Fungsinya sebagai sarana pengangkut dari darat ke tengah laut, kemudian muatan dipindahkan ke kapal lain untuk diberangkatkan ke Malaysia,” kata Irhamni kepada awak media, Jumat (20/2/2026). 

Kasus ini berawal dari pengungkapan penyelundupan pasir timah sebanyak 7,5 ton yang dikirim secara ilegal ke Malaysia pada 13 Oktober 2025. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 11 anak buah kapal (ABK) ditangkap oleh otoritas maritim Malaysia karena menggunakan perahu fiberglass tanpa nomor registrasi serta tidak dilengkapi dokumen perjalanan maupun dokumen muatan.

Ke-11 ABK tersebut kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center pada 29 Januari 2026.

 

