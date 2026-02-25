Jimly Kenang Almarhum Alex Noerdin: Kreatif, Banyak Terobosan

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bertakziah atas wafatnya mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, yang disemayamkan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia pun mengenang sosok Alex sebagai pribadi yang penuh kreativitas.

“Saya baru takziah ini, ikut prihatin dan berduka. Beliau gubernur dua periode yang sangat kreatif, terobosannya banyak. Tapi ya itulah, terobosan sering kali menimbulkan masalah,” kata Jimly di lokasi, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, berbagai terobosan yang dilakukan Alex pada akhirnya membawanya berhadapan dengan proses hukum.

“Maka dia tergelincir di proses hukum. Itu yang tadi saya bilang, sebetulnya penjara itu bukan untuk orang yang salah, tapi untuk orang jahat. Kalau dikategorikan jahat, beliau ini bukan orang jahat. Hanya saja, dia banyak melakukan terobosan-terobosan,” sambungnya.