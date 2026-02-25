Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jimly Kenang Almarhum Alex Noerdin: Kreatif, Banyak Terobosan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |23:28 WIB
Jimly Kenang Almarhum Alex Noerdin: Kreatif, Banyak Terobosan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie (foto: Okezone)
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, bertakziah atas wafatnya mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, yang disemayamkan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia pun mengenang sosok Alex sebagai pribadi yang penuh kreativitas.

“Saya baru takziah ini, ikut prihatin dan berduka. Beliau gubernur dua periode yang sangat kreatif, terobosannya banyak. Tapi ya itulah, terobosan sering kali menimbulkan masalah,” kata Jimly di lokasi, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, berbagai terobosan yang dilakukan Alex pada akhirnya membawanya berhadapan dengan proses hukum.

“Maka dia tergelincir di proses hukum. Itu yang tadi saya bilang, sebetulnya penjara itu bukan untuk orang yang salah, tapi untuk orang jahat. Kalau dikategorikan jahat, beliau ini bukan orang jahat. Hanya saja, dia banyak melakukan terobosan-terobosan,” sambungnya.

 

Telusuri berita news lainnya
