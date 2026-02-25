Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerabat dan Tokoh Nasional Melayat ke Rumah Duka Alex Noerdin di Jaksel

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |21:41 WIB
Kerabat dan Tokoh Nasional Melayat ke Rumah Duka Alex Noerdin di Jaksel
Jenazah Alex Noerdin Disemayamkan di Jaksel (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, meninggal dunia pada Rabu (25/2/2026) di usia 75 tahun. Gubernur Sumsel dua periode itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, pukul 13.30 WIB.

Jenazah kemudian disemayamkan di rumah putranya, Dodi Reza Alex Noerdin, yang berlokasi di Jalan Martimbang II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan Okezone di lokasi, kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka yang didominasi warna putih tersebut.

Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir melayat, di antaranya Jimly Asshiddiqie, Hatta Rajasa, dan Setya Novanto.

Beberapa pelayat terdengar melantunkan Surah Yasin dan membaca tahlil untuk almarhum. Di luar rumah, terlihat deretan karangan bunga yang menyampaikan ucapan belasungkawa.

Rencananya, jenazah akan dipulangkan ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk dimakamkan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203698//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-nyax_large.jpg
Alex Noerdin Meninggal Dunia, Kejagung Hentikan Perkara Korupsi Pasar Cinde
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203623//alex_noerdin-S0mh_large.jpg
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement