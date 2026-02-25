Kerabat dan Tokoh Nasional Melayat ke Rumah Duka Alex Noerdin di Jaksel

JAKARTA – Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, meninggal dunia pada Rabu (25/2/2026) di usia 75 tahun. Gubernur Sumsel dua periode itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, pukul 13.30 WIB.

Jenazah kemudian disemayamkan di rumah putranya, Dodi Reza Alex Noerdin, yang berlokasi di Jalan Martimbang II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan Okezone di lokasi, kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka yang didominasi warna putih tersebut.

Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir melayat, di antaranya Jimly Asshiddiqie, Hatta Rajasa, dan Setya Novanto.

Beberapa pelayat terdengar melantunkan Surah Yasin dan membaca tahlil untuk almarhum. Di luar rumah, terlihat deretan karangan bunga yang menyampaikan ucapan belasungkawa.

Rencananya, jenazah akan dipulangkan ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk dimakamkan.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.