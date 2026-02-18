Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Ijazah Jokowi, Razman Nilai Ada Kepentingan Politik Tak Lagi Murni Hukum

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |09:08 WIB
Soal Ijazah Jokowi, Razman Nilai Ada Kepentingan Politik Tak Lagi Murni Hukum
Razman Arif Nasution Ketua Umum KAMI Jokowi (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum KAMI Jokowi, Razman Arif Nasution mengungkapkan, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi murni persoalan hukum, melainkan telah mengarah pada kepentingan politik.

"Saya sampaikan bahwa ‘KAMI Jokowi’ yang saya pimpin empat hari lalu telah mengadakan rapat. Kami mengembangkan namanya menjadi ‘Kami Jokowi-Gibran’ yang disingkat Kajoran," kata Razman dalam dialog Rakyat Bersuara bertema “Salinan Ijazah Lengkap, Babak Baru Terungkap?” di iNews TV, Selasa 17 Februari 2026.

Ia menilai, polemik tersebut semakin bergeser dari aspek hukum ke arah kepentingan politik.

"Dari perspektif saya sebagai mantan politisi, dosen, dan praktisi hukum, persoalan ini tidak lagi murni penegakan hukum, melainkan semakin mengarah pada kepentingan politik," ujarnya.

Razman juga menyoroti perbedaan antara Dumas (aduan masyarakat) dan laporan.

"Saya tadi dengan jelas mendengar tidak disebutkan Dumas atau laporan. Itu berbeda," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
