HOME NEWS JATENG

Warga Pemalang Diresahkan Tawuran Sarung Berisi Batu dan Sajam Antar Remaja

Suryono Sukarno , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |02:01 WIB
Warga Pemalang Diresahkan Tawuran Sarung Berisi Batu dan Sajam Antar Remaja
Illustrasi (foto: dok Okezone)
PEMALANG - Aksi tawuran yang melibatkan dua kelompok remaja di jalan umum dekat lapangan Jatidiri, Comal, Pemalang, Jumat (29/3/2024) dini hari. Kejadian tersebut sempat terekam kamera warga dan beredar di medsos.

Dilihat dari video yang beredar, mereka berkelompok dan membawa sarung juga senjata tajam seperti celurit. Massa terlibat saling pukul dan terlihat beberapa kali menggunakan senjata tajam yang mengarah ke lawan.

"Perang sarung dan berujung tawuran sudah sangat meresahkan, warga tidak berani melerai karena mereka membawa senjata tajam dan sarungnya diberi pemberat batu," jelas Miftah warga sekitar lokasi.

Kapolres Pemalang, AKBP Yovan Fa tika Handhiska Aprilaya melalui Kapolsek Comal AKP Iman Santoso mengatakan, tawuran yang melibatkan anak-anak masih kerap terjadi, meskipun pihaknya telah mengintensifkan patroli dan mengeluarkan imbauan.

"Oleh karenanya, kami meminta kerjasama dari semua pihak, mulai dari lingkungan RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar ikut berperan, karena ini adalah masalah bersama," kata Kapolsek Comal.

Kapolsek Comal mengatakan, pengawasan orang tua dan lingkungan sosialnya sangat diperlukan, agar setiap perilaku remaja yang mengarah pada hal negatif dapat dicegah sedini mungkin.

"Mohon berikan pembinaan secara terus menerus, agar para remaja tetap melakukan kegiatan positif dan menjaga kekhusyukan di bulan suci Ramadhan," sambungnya.

Topik Artikel :
Pemalang Tawuran Tawuran Sarung
