Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bacok Korban saat Tawuran di Sukabumi, Satu Remaja Ditangkap dan Enam Buron

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:30 WIB
Bacok Korban saat Tawuran di Sukabumi, Satu Remaja Ditangkap dan Enam Buron
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Buron selama kurang lebih 3 bulan, Satreskrim Polres Sukabumi Kota menangkap RM (18), terduga pelaku penganiayaan dan pengeroyokan FP (18) hingga alami luka sabetan senjata tajam pada bagian perut sebelah kiri dan kaki.

Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan RM saat bersembunyi di rumah kerabatnya, di Kampung Ciseureuh, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Senin (25/3/2024) sekira pukul 19.00 WIB malam.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun mengatakan, hasil pemeriksaan sementara, RM melayangkan cerulitnya ke tubuh FP sebayak 3 kali hingga terluka.

Selain mengamankan RM, lanjut Bagus, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, berupa visum et repertum dan sebilah senjata tajam jenis cerulit yang dipergunakan terduga pelaku untuk melancarkan aksinya.

”Jadi kasus penganiayaan dan pengeroyokan ini tidak hanya dilakukan RM saja, melainkan dilakukan pula oleh beberapa temannya yang kini telah kami tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), yaitu J, C, F, K, A dan F," ujar Bagus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193712//pramono_anung-3h6X_large.jpg
Dalami Penyebab Tawuran di Manggarai, Pramono: Kami Duga Ada yang Membenturkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193259//tawuran_di_manggarai-Ej0M_large.jpg
Tawuran Pecah di Manggarai, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098//tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement