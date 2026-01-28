Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Serpong-Sudimara Alami Gangguan, Diberlakukan Satu Jalur Bergantian

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |11:05 WIB
KRL Serpong-Sudimara Alami Gangguan, Diberlakukan Satu Jalur Bergantian
KRL Commuter Line (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan Kereta Commuter Line lintas Rangkasbitung mengalami kendala pada Rabu (28/1/2026) pagi. KAI Commuter melaporkan adanya gangguan operasional pada jalur rel di antara Stasiun Serpong dan Stasiun Sudimara.

Berdasarkan informasi resmi KAI Commuter pada pukul 10.26 WIB, gangguan tersebut saat ini sedang dalam penanganan intensif oleh petugas di lapangan. Akibat kendala ini, pola operasi perjalanan kereta di lintas tersebut mengalami perubahan sementara.

"Perjalanan Commuter Line Serpong-Sudimara (PP) sementara dapat menggunakan satu jalur secara bergantian," tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Penggunaan satu jalur secara bergantian ini berpotensi memicu antrean perjalanan kereta dan memperpanjang waktu tempuh bagi para penumpang yang melintas di jalur tersebut, baik yang menuju arah Tanah Abang maupun arah Rangkasbitung.

 

