Kawal Pemilu 2024 di Perbatasan RI-PNG, Satgas Pamtas Sosialisasi ke Warga

MERAUKE - Personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tml bersama tokoh adat dan masyarakat Kampung Sota melakukan komunikasi untuk ciptakan suasana Pemilu 2024 yang aman, lancar dan damai, Minggu (04/02/2024).

Personel Satgas yang dipimpin oleh Lettu Inf Anwar K. bersama Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat Sota sepakat akan mengimbau masyarakat untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya pada saat tanggal 14 Februari 2024.

Selain itu, Satgas dan warga Sota siap untuk mengawal dan menjaga kondusifitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) khususnya Kampung Sota saat pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.

(Khafid Mardiyansyah)