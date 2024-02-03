Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Erambu dan Toray Bersama Satgas Pamtas Siap Sukseskan Pemilu 2024

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |15:00 WIB
Warga Erambu dan Toray Bersama Satgas Pamtas Siap Sukseskan Pemilu 2024
Satgas Pamtas siap sukseskan Pemilu damai (Foto: Pen Satgas Pamtas Yonif)
A
A
A

 

MERAUKE - Menjelang pesta demokrasi di wilayah perbatasan RI-PNG, Satgas Pamtas Yonif 726/Tamalatea mengajak warga untuk menciptakan kondisi Pemilu 2024 yang aman dan damai, Sabtu (3/2/2024).

Lettu inf Rusmanto bersama anggotanya mendatangi tokoh masyarakat untuk mengajak seluruh warga di Kampung Erambu dan Toray agar menggunakan hak pilihnya dengan maksimal dalam Pemilu 2024.

Selain itu, personel Satgas juga meyakinkan bahwa tidak ada orang/kelompok yang ingin melarang warga setempat agar Golput (tidak memberikan suara) saat tanggal 14 Februari nantinya.

Tokoh masyarakat bersama warga dan personel Satgas, telah sepakat akan menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai di wilayah perbatasan RI-PNG khususnya Kampung Erambu dan Toray.

(Fakhrizal Fakhri )

      
