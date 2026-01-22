Gempa M5,4 di Pulau Puah Sulteng, BMKG: Hati-hati Gempa Susulan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Pulau Puah, Sulawesi Tengah, Kamis 22 Januari 2026, pukul 05.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 21 km Timur Laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah pada koordinat 0.31 Lintang Selatan – 122.63 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 64 Km.

“Gempa Mag:5.4, 22-Jan-26 05:44:45 WIB, Lok:0.31 LS,122.63 BT (21 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG), Kedlmn:64 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

Namun, BMKG memberikan peringatan agar masyarakat waspada terhadap gempa susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” imbaunya.



(Awaludin)