Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M5,7 Guncang Tanimbar Maluku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |13:10 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,7 Guncang Tanimbar Maluku
Breaking News! Gempa Besar M5,7 Guncang Tanimbar Maluku
A
A
A

MALUKU - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi di Barat Laut Tanimbar, Maluku, Rabu (21/1/2026). Belum diketahui dampak yang disebabkan gempa tersebut.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 12.49 WIB. Koordinat gempa berada di 7.04 Lintang Selatan dan 129.73 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.7, 21-Jan-26 12:49:36 WIB, Lok:7.04 LS,129.73 BT (203 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:167 Km,” tulis keterangan BMKG yang diterima Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 203 kilometer BaratLaut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 167 kilometer. Gempa tersebut juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196332//gempa-vWx5_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/340/3196126//gempa_guncang_bolaang_mongondow_selatan-5TkD_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Bolaang Mongondow Selatan Sulut Akibat Aktivitas Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/340/3196064//gempa_sarmi_papua-fKSj_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Sarmi Papua, Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195853//gempa-xln3_large.jpg
Gempa M4,0 Guncang Pacitan, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195848//gempa-uVAZ_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/340/3195071//gempa-ltOY_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,3 Guncang Laut Banda Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement