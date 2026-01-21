Breaking News! Gempa Besar M5,7 Guncang Tanimbar Maluku

MALUKU - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melaporkan gempa berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi di Barat Laut Tanimbar, Maluku, Rabu (21/1/2026). Belum diketahui dampak yang disebabkan gempa tersebut.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 12.49 WIB. Koordinat gempa berada di 7.04 Lintang Selatan dan 129.73 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.7, 21-Jan-26 12:49:36 WIB, Lok:7.04 LS,129.73 BT (203 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:167 Km,” tulis keterangan BMKG yang diterima Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 203 kilometer BaratLaut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 167 kilometer. Gempa tersebut juga tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.