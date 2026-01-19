Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Bolaang Mongondow Selatan Sulut Akibat Aktivitas Lempeng Laut Maluku

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |07:56 WIB
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M5,1 mengguncang Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara (Sulut), pada Senin (19/1/2026) pukul 00.53 WIB. 

1. Gempa Bolaang Mongondow Selatan

Episenter gempa terletak pada koordinat 0,13° LS ; 124,68° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 90 Km arah Tenggara Kota Bolaang Uki, Sulut, pada kedalaman 31 km.
 
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Laut Maluku," ucap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Ia menyebutkan, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique-thrust fault).
 
Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). 

Daryono memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan gempa ini tidak berpotensi tsunami. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
