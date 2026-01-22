Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Boalemo Gorontalo, Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |06:12 WIB
Gempa M5,4 Guncang Boalemo Gorontalo, Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Gorontalo (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Boalemo Gorontalo, Kamis (22/1/2026), pukul 05.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 98 km Tenggara Boalemo Gorontalo pada koordinat 0.31 Lintang Selatan – 122.63 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 64 Km.

“Gempa Mag:5.4, 22-Jan-2026 05:44:45WIB, Lok:0.31LS, 122.63BT (98 km Tenggara BOALEMO-GORONTALO), Kedlmn:64 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
gempa gorontalo BMKG gempa
