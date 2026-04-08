HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Minibus Diamuk Massa Usai Tabrak Sejumlah Kendaraan di Joglo Jakbar

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |12:29 WIB
JAKARTA - Sebuah minibus menabrak sejumlah kendaraan di perempatan Joglo, Jakarta Barat pada Rabu (8/7/2026) pagi. Peristiwa itu viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun Instagram @kabarcilegdug.

Dalam video singkat itu, tampak korban yang kesal mengamuk dengan membenturkan helm ke kaca mobil. Sopir yang masih berada di ruang kemudi pun tak berkutik ketika menuai amukan warga.

Insiden kecelakaan tersebut sontak menjadi perhatian pengguna jalan lain sehingga menyebabkan kemacetan panjang.

"Sebuah mobil tabrak sejumlah motor di lampu merah atau perempatan Joglo Jakbar pagi hari ini, Rabu 8 April 2026," tulis keterangan unggahan tersebut.

"Menurut informasi, driver diduga mengantuk," tambah pemilik akun.

Video itu juga mengundang beragam reaksi netizen di kolom komentar hingga menimbulkan pro-kontra. Banyak yang ikut geram dengan pelaku, namun ada juga yang berusaha menanggapi dengan bijak.

 

