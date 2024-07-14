Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

4 Fakta Bus Elf Tabrak Truk di Tol Solo-Semarang Tewaskan 6 Orang

Tata Rahmanta , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |05:33 WIB
4 Fakta Bus Elf Tabrak Truk di Tol Solo-Semarang Tewaskan 6 Orang
Bus Elf rusak parah usai tabrak truk di Tol Somar (MPI)
A
A
A

BOYOLALI - Minibus Elf menabrak truk di KM 497 titik 800 Tol Solo-Semarang (Somar), Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB.

Akibat kecelataan tersebut, enam penumpang minibus tewas.

Berikut fakta-fakta minibus Elf tabrak truk di Tol Somar tewaskan enam orang :

 BACA JUGA:

Rombongan wisatawan

Minibus Elf yang menabrak truk di Tol Somar membawa rombongan wisatawan. Ada 22 orang penumpang di dalam, enam di antaranya tewas dalam kecelakaan.

“Mobil mini bus elf membawa rombongan wisata,” kata Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Silalahi.

Kronologi

Mobil minibus Elf melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. "Sesampai di lokasi menabrak mobil truk yang ada di depannya,” kata Petrus.

Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit.

Dari 22 penumpang minibus, enam orang meninggal dunia dan 14 luka ringan. Mereka dibawa ke sejumlah rumah sakit di Solo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/338/3091381/kecelakaan-xus7_large.jpg
Breaking News! Minibus Elf Terjun ke Jurang di Puncak Bogor, 1 Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/338/3012547/minibus-seruduk-warung-tenda-di-pakansari-bogor-1-orang-tewas-dan-3-luka-luka-DjUdMF2eeZ.jpg
Minibus Seruduk Warung Tenda di Pakansari Bogor, 1 Orang Tewas dan 3 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/338/2961371/toyota-innova-tabrak-truk-di-tol-jagorawi-seorang-perempuan-muda-tewas-ng2N4nHyzp.jpg
Toyota Innova Tabrak Truk di Tol Jagorawi, Seorang Perempuan Muda Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/23/340/2366740/sopir-ngantuk-mitsubishi-pajero-terjun-bebas-ke-sungai-KkvQv791Ww.jpg
Sopir Ngantuk, Mitsubishi Pajero Terjun Bebas ke Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/04/338/2288213/xenia-terlibat-tabrakan-di-tol-jagorawi-5-orang-terluka-rP2dC7wrBN.jpg
Xenia Terlibat Tabrakan di Tol Jagorawi, 5 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/07/340/1809805/coba-hindari-lubang-minibus-tabrak-pengendara-motor-hingga-kritis-qzKmbpwNcP.jpg
Coba Hindari Lubang, Minibus Tabrak Pengendara Motor Hingga Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement