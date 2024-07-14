4 Fakta Bus Elf Tabrak Truk di Tol Solo-Semarang Tewaskan 6 Orang

BOYOLALI - Minibus Elf menabrak truk di KM 497 titik 800 Tol Solo-Semarang (Somar), Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB.

Akibat kecelataan tersebut, enam penumpang minibus tewas.

Berikut fakta-fakta minibus Elf tabrak truk di Tol Somar tewaskan enam orang :

Rombongan wisatawan

Minibus Elf yang menabrak truk di Tol Somar membawa rombongan wisatawan. Ada 22 orang penumpang di dalam, enam di antaranya tewas dalam kecelakaan.

“Mobil mini bus elf membawa rombongan wisata,” kata Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Silalahi.

Kronologi

Mobil minibus Elf melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. "Sesampai di lokasi menabrak mobil truk yang ada di depannya,” kata Petrus.

Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit.

Dari 22 penumpang minibus, enam orang meninggal dunia dan 14 luka ringan. Mereka dibawa ke sejumlah rumah sakit di Solo.