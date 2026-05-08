HOME NEWS NUSANTARA

BNPB: Lima Pendaki Terluka Akibat Erupsi Gunung Dukono

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:44 WIB
Gunung Dukono Erupsi (foto: dok ist)
HALMAHERA UTARA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya lima pendaki mengalami luka-luka, akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (8/5/2026).

“Erupsi Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Jumat (8/5), menyebabkan sedikitnya lima orang pendaki mengalami luka-luka, dan saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat (8/5/2026).

Menurut Abdul Muhari, tim gabungan dari BPBD dan Basarnas masih terus melakukan penyisiran serta evakuasi terhadap para pendaki yang berada di kawasan gunung tersebut.

Ia menjelaskan, Gunung Dukono merupakan salah satu gunung api yang aktivitasnya meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Keterangan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terjadi pada pukul 07.41 WIT. Gunung Dukono yang saat ini berstatus Level II atau Waspada mengalami peningkatan aktivitas visual dan kegempaan sejak 29 Maret 2026, dengan rata-rata tercatat sebanyak 95 kejadian erupsi,” ujarnya.

 

Gunung Dukono Meletus Hebat, Dua Pendaki Asing Tewas dan 20 Terjebak
Gunung Dukono Meletus Hebat, Dua Pendaki Asing Tewas dan 20 Terjebak
Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China
Gunung Dukono Meletus, Puluhan Pendaki Jadi Korban Diantaranya WN Singapura dan China
Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 10 Kilometer
Gunung Dukono Erupsi, Kolom Abu Capai 10 Kilometer
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Letusan Setinggi 1.400 Meter
Gunung Dukono Erupsi Pagi Ini, Letusan Setinggi 1.400 Meter
Gunung Dukono di Halmahera Utara Erupsi, Muntahkan Kolom Abu Hingga Ketinggian 2.00 Meter
Gunung Dukono di Halmahera Utara Erupsi, Muntahkan Kolom Abu Hingga Ketinggian 2.00 Meter
Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter
Gunung Dukono Kembali Meletus, Letusan Abu Vulkanik Capai 1.200 Meter
