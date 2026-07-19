Sungai Meluap Picu Banjir Bandang di Hutanabolon Tapanuli Tengah

JAKARTA – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada Sabtu (18/7/2026) menyebabkan sungai meluap dan memicu banjir bandang yang menggenangi permukiman warga. Pada Minggu (19/7/2026) pagi, banjir setinggi pinggang orang dewasa tersebut dilaporkan berangsur surut.

"Wilayah terdampak banjir meliputi tujuh kelurahan di empat kecamatan yaitu Kecamatan Tukka, Badiri, Pinangsori, dan Sarudik," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (19/7/2026).

Pada saat kejadian banjir, personel BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah bersama tim gabungan segera melakukan evakuasi warga. Sebanyak 145 jiwa warga Kelurahan Sipange mengungsi di Gedung Gereja HKBP Sipange sejak semalam.

"Dapur umum telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan permakanan bagi warga terdampak," ujarnya.

Hingga kini, personel BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah masih bersiaga di lokasi dan mendata kerugian akibat banjir.

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dinamika cuaca di masa musim kemarau saat ini. Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Sumatra Utara berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam beberapa hari ke depan.

"Hujan terjadi akibat masih adanya aktivitas gelombang atmosfer yang diprakirakan aktif, belokan angin (shearline) di Samudra Hindia barat Sumatra, serta suhu muka laut yang masih hangat mendukung pembentukan awan-awan hujan," ucapnya.

(Rahman Asmardika)

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