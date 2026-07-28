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Gempa M 7,1 Guncang Kyushu, Picu Peringatan Tsunami

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:01 WIB
Gempa M 7,1 Guncang Kyushu, Picu Peringatan Tsunami
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TOKYO - Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setelah gempa bumi bermagnitudo 7,1 melanda wilayah barat daya negara itu pada Selasa (28/7/2026), menyebabkan pemadaman listrik di ribuan rumah tangga. Gempa yang terjadi pukul 16.27 waktu setempat di Pulau Kyushu itu juga tercatat pada level tertinggi, yaitu level tujuh, pada skala Shindo Jepang, menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA).

JMA memperkirakan gempa dapat memicu tsunami dengan ketinggian hingga 1 meter. Stasiun televisi NHK mengatakan bahwa gelombang setinggi itu mungkin sudah tercatat.

Tidak ada anomali langsung yang tercatat di pembangkit listrik tenaga nuklir, kata Otoritas Regulasi Nuklir, sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Sekitar 45.000 rumah tangga dan fasilitas di wilayah Kumamoto mengalami pemadaman listrik, menurut perusahaan listrik setempat, Kyushu Electric Power.

Pada 2016, Kumamoto dilanda dua gempa bumi dahsyat—satu dengan magnitudo 6,5, diikuti dua hari kemudian oleh gempa dengan magnitudo 7,3—yang menewaskan 273 orang dan melukai lebih dari 2.800 lainnya.

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