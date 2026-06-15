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DPR Dukung Kantin Sekolah Dilibatkan Kelola MBG

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:35 WIB
DPR Dukung Kantin Sekolah Dilibatkan Kelola MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi X DPR RI mendukung kantin sekolah turut dilibatkan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelibatan kantin sekolah ini disebut sebenarnya sudah menjadi usulan Komisi X sejak awal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani mulanya menyampaikan bahwa pihaknya memandang jika MBG ini memiliki manfaat dalam rangka meningkatkan gizi dan kecerdasan siswa-siswi, tentu sebaiknya tetap dilanjutkan. Hanya saja, ia menyarankan agar tata kelolanya diperbaiki.

Bicara soal pelibatan kantin sekolah, kata dia, Komisi X yang membidangi urusan pendidikan ini tak mempersoalkannya.

"(Soal) Kantin sekolah silakan saja. Justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat," kata Lalu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

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