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Dukung MBG Tetap Berjalan, Aliansi Masyarakat Jaktim Klaim Jutaan Orang Sudah Rasakan Manfaatnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |12:09 WIB
Dukung MBG Tetap Berjalan, Aliansi Masyarakat Jaktim Klaim Jutaan Orang Sudah Rasakan Manfaatnya
Aliansi Masyarakat Jaktim Demo di Monas (foto: Okezone/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara Danareksa, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyatakan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan.

Pantauan di lokasi, peserta aksi tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Massa didominasi kalangan ibu rumah tangga dan bapak-bapak, meski sejumlah anak muda juga terlihat ikut bergabung.

Mereka membawa berbagai poster yang berisi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta keberlanjutan program MBG. Selain itu, massa juga menyuarakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Edi Marzuki, mengklaim sebanyak 10.000 orang tergabung dalam gerakan tersebut. Menurutnya, program MBG harus tetap berjalan meski masih ditemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya.

"Artinya kita akan selesaikan masalah itu, dan masalah itu tidak ada berapa persennya, sementara yang menerima manfaat sudah jutaan anak, jutaan lansia, ibu hamil," ujar Edi.

 

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