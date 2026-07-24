Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditahan Kejagung, Febrie Adriansyah: Saya Merasa Dikriminalisasi!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |23:41 WIB
Ditahan Kejagung, Febrie Adriansyah: Saya Merasa Dikriminalisasi!
Febrie Adriansyah: Saya Merasa Dikriminalisasi!
A
A
A

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menilai keputusan penyidik untuk menahan dirinya tak tepat. Pasalnya, Febrie perkara dan alat bukti yang diajukan masih didalami dan dikonfirmasi oleh Jaksa Pemeriksa.

Hal itu ia ungkapkan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung, Jumat (24/7/2026) malam.

Dalam pemeriksaan itu, Febrie mengaku dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai tersangka dan langsung ditahan.

"Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi ya sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan," ujar Febrie.

Febrie mengatakan, prosedur di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung tak seperti itu. Ia berkata, semua alat bukti harus dikonfirmasi dan didalami terlebih dahulu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232195//kejagung-fESw_large.jpg
Resmi Ditahan, Febrie Adriansyah Tidak Diborgol dan Tak Kenakan Rompi Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232194//kejagung-uxwZ_large.jpg
Breaking News! Febrie Adriansyah Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232180//mahasiswa_segel_kejagung-9RJI_large.jpg
Desak Febrie Adriansyah Ditangkap, Mahasiswa Segel Gedung Kejagung hingga Dirikan Tenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232152//febrie_ardiansyah-cZkf_large.jpeg
Febrie Adriansyah Tak Terlihat saat Diperiksa Kejagung, Masuk Lewat Pintu Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232142//ketua_kpk_setyo_budiyanto-GzKp_large.jpg
KPK Terima Surat Permintaan Supervisi Kasus Febrie Adriansyah, Setyo: Sementara Baru Koordinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232138//mantan_jampidsus_febrie_adriansyah-3K0o_large.jpg
Mantan Penyidik KPK Desak Kejagung Segera Tahan Tersangka Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement