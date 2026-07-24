Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Desak Febrie Adriansyah Ditangkap, Mahasiswa Segel Gedung Kejagung hingga Dirikan Tenda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |20:14 WIB
Desak Febrie Adriansyah Ditangkap, Mahasiswa Segel Gedung Kejagung hingga Dirikan Tenda
Mahasiswa segel Kejagung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Persatuan Indonesia (BEM PI) menyegel Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dan mendirikan tenda di depan pintu masuk kantor Korps Adhyaksa, Jumat (24/7/2026) malam. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar Kejaksaan segera menangkap dan menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah.

Koordinator Pusat BEM PI, Maulana Sai, mengatakan aksi tersebut merupakan kali kedua yang digelar mahasiswa untuk mendesak penuntasan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah.

"Kami meminta pemerintah untuk segera mengusut tuntas permasalahan kasus Febrie Adriansyah dan harus segera ditangkap," kata Maulana dalam jumpa pers di depan Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

Selain mendirikan tenda, massa aksi membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan agar kasus tersebut diusut tuntas. Mereka juga membawa spanduk berukuran besar bergambar wajah Febrie Adriansyah.

Tak hanya itu, mahasiswa turut mendesak DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kejaksaan Agung apabila dinilai tidak mampu menunjukkan penegakan hukum yang independen dan berkeadilan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232152//febrie_ardiansyah-cZkf_large.jpeg
Febrie Adriansyah Tak Terlihat saat Diperiksa Kejagung, Masuk Lewat Pintu Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232142//ketua_kpk_setyo_budiyanto-GzKp_large.jpg
KPK Terima Surat Permintaan Supervisi Kasus Febrie Adriansyah, Setyo: Sementara Baru Koordinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232138//mantan_jampidsus_febrie_adriansyah-3K0o_large.jpg
Mantan Penyidik KPK Desak Kejagung Segera Tahan Tersangka Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232134//massa_menggelar_demo_di_depan_gedung_kejagung-jfxW_large.jpg
Demo di Kejagung, Massa Beri Ultimatum Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232127//jampidsus_kuntadi-mPEJ_large.jpg
Kejagung Tegaskan Pengusutan Kasus Febrie Adriansyah Berada di Bawah Kendali Tim 9
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232111//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-ytro_large.jpg
Febrie Adriansyah Dikabarkan Penuhi Panggilan Pemeriksaan Tim 9 Kejagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement