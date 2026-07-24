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Febrie Adriansyah Dikabarkan Penuhi Panggilan Pemeriksaan Tim 9 Kejagung

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |16:12 WIB
Febrie Adriansyah Dikabarkan Penuhi Panggilan Pemeriksaan Tim 9 Kejagung
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
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JAKARTA - Eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah dikabarkan telah memenuhi panggilan pemeriksaan Tim 9, pada Jumat (24/7/2026).

Kabar itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi mengenai kedatangan Febrie.

"Sudah hadir dalam pemeriksaan," kata Anang kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (24/7/2026).

Anang menyampaikan, Febrie tiba di Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 13.00 WIB.

"(Pemeriksaan) di Kejagung. Dari jam 13.00 WIB-an," kata Anang.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat (24/7/2026). Panggilan pemeriksaan dilayangkan setelah Febrie mangkir dari jadwal pemeriksaan pada Rabu (22/7/2026).

 

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