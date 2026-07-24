Wejangan Jaksa Agung ke Pejabat Kejaksaan yang Dilantik: Lakukan Sinergisitas!

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (24/7/2026). Burhanuddin memberi pesan pada jajarannya untuk melakukan sinergi dan koordinasi lintas-bidang.

Pesan itu diungkapkan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana usai menghadiri proses pelantikan di Gedung Utama Kejaksaan, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026). Ia berkata, pelantikan ini menjadi momentum melaksanakan berbagai arah kebijakan Jaksa Agung.

"Kami diminta oleh beliau untuk terus melakukan sinergisitas, koordinasi antar lintas bidang, termasuk di internal kami yang mungkin perlu kita lakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan," kata Asep.

Burhanuddin juga mengamanatkan padanya untuk bisa membantu tugas Jaksa Agung guna melaksanakan rencana kerja dan target. Termasuk, kata dia, pelaksanaan implementasi KUHAP dan KUHP baru baik di bidang Pidum, Pidsus dan Pidmil ya.

"Tentu saja perlu ada pemahaman yg komperhensif dari seluruh jaksa di Indonesia ini," ucap Asep.

Selain itu, Asep berkata, pihaknya diminta untuk melakukan pengawasan bersama Jamwas Rudi Margono.

"Agar pelaksanaan tugas di lapangan tentu saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan juga tetap mendukung ataupun menjunjung tinggi daripada apa namanya norma yang berlaku," ungkapnya.

Kendati demikian, Asep memohon dukungan pada publik agar pejabat baru di Kejaksaan bisa memgemban tugas dengan baik.