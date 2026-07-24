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Pesan Menohok Jaksa Agung kepada Pejabat Baru: Jangan Hidup di Menara Gading!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |14:15 WIB
Pesan Menohok Jaksa Agung kepada Pejabat Baru: Jangan Hidup di Menara Gading!
Jaksa Agung Burhanuddin (foto: Okezone)
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JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin memimpin prosesi pelantikan, pengambilan sumpah, dan serah terima jabatan pejabat Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (24/7/2026).

Pejabat Eselon I yang dilantik dan diambil sumpahnya di antaranya Asep Nana Mulyana, sebagai Wakil Jaksa Agung; Leonardo Eben Ezer Simanjuntak, sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum); dan Kuntadi, sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Selain itu, Harli Siregar, dilantik sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI; Patris Yusrian Jaya, sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset; serta Hermon Dekristo, sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum.

Burhanuddin menegaskan, pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol rotasi dan penyegaran organisasi semata, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang institusi secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.

"Di tengah dinamika yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Burhanuddin, Jumat (24/7/2026).

 

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