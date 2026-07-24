Febrie Adriansyah Tak Terlihat saat Diperiksa Kejagung, Masuk Lewat Pintu Mana?

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, pada hari ini, Jumat (24/7/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut Febrie Adriansyah telah memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Sudah hadir dalam pemeriksaan," kata Anang kepada wartawan saat dikonfirmasi, Jumat (24/7/2026).

Namun, berdasarkan pantauan wartawan di Gedung Kejagung, kehadiran Febrie sama sekali tidak terlihat. Awak media telah menunggu sejak pagi hari.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Jumat (17/7/2026), Febrie juga tidak terlihat hadir melalui pintu depan Gedung Kejagung. Tak diketahui dia masuk melalui pintu mana menuju ruang pemeriksaan.

Sementara itu, Anang menyampaikan, Febrie tiba di Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 13.00 WIB.

"(Pemeriksaan) di Kejagung. Dari jam 13.00 WIB," kata Anang.