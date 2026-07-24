Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Kejagung: Buru-Buru karena Sudah Malam!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |23:47 WIB
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Kejagung: Buru-Buru karena Sudah Malam!
Jamwas Kejagung, Rudi Margono/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, Febrie  tidak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) milik Kejagung.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan Febrie tidak sempat mengenakan rompi tahanan karena proses penanganan dilakukan terburu-buru mengingat waktu sudah larut malam.

"Kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga sudah malam," ujar Rudi dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat (24/7/2026) malam.

Kondisi tersebut berbeda dengan tersangka lain dalam perkara yang sama, Don Ritto, yang juga diperiksa pada hari yang sama.

Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Don Ritto tampak mengenakan rompi tahanan berwarna pink milik Kejagung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232196//viral-r247_large.jpg
Ditahan Kejagung, Febrie Adriansyah: Saya Merasa Dikriminalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232195//kejagung-fESw_large.jpg
Resmi Ditahan, Febrie Adriansyah Tidak Diborgol dan Tak Kenakan Rompi Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232194//kejagung-uxwZ_large.jpg
Breaking News! Febrie Adriansyah Ditahan Usai Diperiksa Kejagung Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232180//mahasiswa_segel_kejagung-9RJI_large.jpg
Desak Febrie Adriansyah Ditangkap, Mahasiswa Segel Gedung Kejagung hingga Dirikan Tenda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232152//febrie_ardiansyah-cZkf_large.jpeg
Febrie Adriansyah Tak Terlihat saat Diperiksa Kejagung, Masuk Lewat Pintu Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232142//ketua_kpk_setyo_budiyanto-GzKp_large.jpg
KPK Terima Surat Permintaan Supervisi Kasus Febrie Adriansyah, Setyo: Sementara Baru Koordinasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement