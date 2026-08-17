Ditutup Upacara Penurunan Bendera, Rangkaian HUT Ke-81 RI di IKN Rampung

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengakhiri rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan upacara penurunan bendera Merah Putih di Plaza Seremoni, IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, upacara pengibaran bendera sebelumnya digelar pada pukul 07.30 WITA. Seluruh rangkaian upacara berlangsung lancar tanpa hambatan.

Sementara itu, prosesi penurunan bendera dimulai pada pukul 17.00 WITA. Sejumlah masyarakat tampak hadir di sekitar lokasi untuk menyaksikan prosesi tersebut sembari menikmati suasana sore di kawasan IKN.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di IKN.

"Terima kasih kepada Kelompok disabilitas, Taruna Nusantara, masyarakat umum, ASN, Bapak" Polisi dan TNI, para undangan dan juga penonton sekalian sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala dukungannya," kata Basuki.