HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Tojo Una-una Sulteng, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:43 WIB
Gempa M5,0 Guncang Tojo Una-una Sulteng, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi.




JAKARTA — Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, pada Rabu (11/3/2026) pukul 09.12 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 75 km timur laut Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, pada koordinat 0,51 Lintang Selatan – 121,87 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal berada di kedalaman 10 km.

“Gempa Mag: 5.0, 11-Mar-26 09:12:13 WIB, Lok: 0.51 LS, 121.87 BT (75 km Timur Laut Tojo Una-una, Sulteng), Kedlmn: 10 km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menambahkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” kata BMKG.

(Rahman Asmardika)

