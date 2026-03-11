Gempa M5,0 Guncang Tojo Una-una Sulteng, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA — Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, pada Rabu (11/3/2026) pukul 09.12 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 75 km timur laut Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, pada koordinat 0,51 Lintang Selatan – 121,87 Bujur Timur. Pusat gempa dangkal berada di kedalaman 10 km.

“Gempa Mag: 5.0, 11-Mar-26 09:12:13 WIB, Lok: 0.51 LS, 121.87 BT (75 km Timur Laut Tojo Una-una, Sulteng), Kedlmn: 10 km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menambahkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” kata BMKG.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.