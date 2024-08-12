Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Perahu Mati Mesin, Nelayan Asal Selayar Hilang di Tengah Laut

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |14:58 WIB
Perahu Mati Mesin, Nelayan Asal Selayar Hilang di Tengah Laut
Tim SAR mencari nelayan hilang di Selayar (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Nelayan asal Dusun Barugaia, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Basrun (42) dilaporkan hilang saat melaut, pada Minggu 11 Agustus 2024.

"Perahu yang ditumpangi Basrun mengalami masalah mesin pada tengah malam tadi, dan kini masih dalam pencarian pada Senin (12/8/2024)," kata Kepala Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Andi Sultan.

Dia menyebutkan, pencarian dilakukan bersama dengan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Sar selayar, TNI Angkatan Laut, dan Polairud serta masyarakat setempat segera menuju ke lokasi pencarian di perairan Selayar sejauh 16 mil.

Andi Sultan mengatakan, bahwa sebelumnya dilaporkan bahwa perahu korban yang sedang mencari ikan tersebut tiba-tiba mengalami mati mesin.

"Menurut laporan dari istrinya, Beliau menghubungi istrinya untuk memberi tahu bahwa perahu yang digunakannya mengalami mati mesin sehingga hanyut ke arah luar dan memohon bantuan SAR," ujarnya. 

 

