Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cari Ikan Pakai Bom, Nelayan di Pandeglang Ditangkap Polisi

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |00:05 WIB
Cari Ikan Pakai Bom, Nelayan di Pandeglang Ditangkap Polisi
Illustrasi penangkapan (foto: dok Okezone)
A
A
A

PANDEGLANG - Atma (54) warga Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ditangkap pihak kepolisian. Dia kedapatan mencari ikan di perairan Labuan menggunakan bom.

Peristiwa itu terbongkar saat Kapal Patroli XXIII-1013 melakukan Patroli Gabungan antara unit Gakkum dan Unit Patroli ke perairan Pulau Popole Labuan. Disitu mereka mendapati Kapal Motor Tri Sukses I membawa bom ikan.

Hal itu terbukti dengan adanya salah satu plastik yang berisikan bom ikan mengapung di permukaan air. Plastik itu sebelumnya dibuang oleh Atma sebagai upaya penghilangan barang bukti.

"Tersangka Atma berupaya menghilangkan barang bukti dengan cara terjun dari atas kapal ke laut. Namun salah satu plastik mengapung ke permukaan air dan langsung diamankan oleh petugas," kata Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181842//nelayan-pIhR_large.jpg
Menteri KKP Laporkan Progres Kampung Nelayan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179686//duel_berdarah_gegara_sawit-89Z3_large.jpg
Duel Berdarah Gegara Sawit, Satu Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163168//menjadi_kaisar_genghis_khan_di_mcc-KEvf_large.JPG
Merasakan Sensasi Jadi Kaisar Genghis Khan di Mongolian Culture Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873//mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158736//plts_di_keramba-4pv7_large.jpg
Transisi Energi, Genset BBM Nelayan Diganti dengan Pembangkit Tenaga Surya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement