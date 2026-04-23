Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily Sambangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ace berkunjung bersama unsur pimpinan Lemhannas dan 110 peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) angkatan ke-69.

Kunjungan berlangsung sekitar 1,5 jam. Rombongan Lemhannas bersama peserta P4N melihat langsung sejumlah fasilitas, mulai dari ruang pelayanan hingga rumah tahanan KPK. Ace menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari materi pendidikan antikorupsi bagi para peserta.

"Lemhannas Republik Indonesia ke kantor KPK, bersama dengan para peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional atau P4N angkatan ke-69, yang sebanyak 110 peserta yang mereka pada umumnya adalah calon-calon perwira tinggi di TNI maupun Polri, dari ASN juga, dari masyarakat sipil yang mengikuti proses pendidikan di Lemhannas," ujar Ace, Kamis (23/4/2026).

Politikus Golkar itu mengatakan pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam pembelajaran peserta. Melalui program P4N, Lemhannas diharapkan mampu mencetak calon pimpinan nasional yang berintegritas.

"Kami tentu memiliki target dari proses pendidikan ini bukan hanya sekadar memahami tentang situasi geopolitik, konsensus kebangsaan, tetapi juga mampu mencetak para calon pimpinan nasional yang memiliki integritas dan antikorupsi, gitu ya," katanya.

Ace menambahkan, kunjungan ke KPK juga bertujuan memperlihatkan secara langsung proses kerja penegak hukum dalam melakukan penyidikan.