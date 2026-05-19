Purnomo Yusgiantoro Resmi Dilantik Jadi Ketum IKAL Lemhannas RI

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |11:52 WIB
Purnomo Yusgiantoro Resmi Dilantik Jadi Ketum IKAL Lemhannas RI
Ketum IKAL Lemhannas RI, Purnomo Yusgiantoro (foto: dok ist)
JAKARTA – Purnomo Yusgiantoro, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas RI periode 2026–2031. Ia terpilih secara aklamasi.

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Lemhannas RI masa bakti 2026–2031 digelar di Gedung Dwi Warna Lemhannas RI, Jakarta, pada Senin 18 Mei 2026.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, yang juga menjabat Gubernur Lemhannas RI. Acara tersebut turut dihadiri Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, serta pengurus DPP IKAL Lemhannas dan para tamu undangan lainnya.

Purnomo menegaskan, bahwa amanah sebagai Ketua Umum bukan sekadar kehormatan, melainkan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Visi IKAL bersama adalah menegakkan marwah IKAL, yaitu kehormatan dan harga diri, untuk mendukung peran Lemhannas dalam pembangunan nasional," ujar Purnomo, Selasa (19/5/2026).

Purnomo juga berkomitmen memperkuat fondasi organisasi dengan memprioritaskan penguatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta seluruh unsur organisasi di daerah. Pembentukan koordinator wilayah di berbagai wilayah Indonesia menjadi salah satu prioritas untuk memperluas peran dan keterlibatan alumni.

Purnomo mengajak seluruh keluarga besar IKAL Lemhannas untuk tetap solid, berintegritas, dan bersinergi dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Kita semua adalah satu keluarga, satu barisan, dan satu tekad,” katanya.

 

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily Sambangi KPK, Ada Apa?
Ketua DPRD Se-Indonesia Ikut Retret di Akmil Magelang
Gubernur Lemhanas: Agus Widjojo Jenderal TNI Pemberani yang Kritisi Konsep Dwifungsi ABRI
Dorong Transformasi Daerah, Lemhannas Gelar Kursus Pemantapan Kepala Daerah 2025
Kadin dan Lemhanas Jalin Kerja Sama untuk Cetak Pengusaha Bermental Pejuang
Hari Ketiga Retret, Lemhannas Bekali Kepala Daerah Materi Wawasan Kebangsaan hingga Ketahanan Nasional
