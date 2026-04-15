Ketua DPRD Se-Indonesia Ikut Retret di Akmil Magelang

MAGELANG – Ketua DPRD se-Indonesia mengikuti retret selama 5 hari di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyelaraskan visi kepemimpinan daerah dengan program prioritas Asta Cita pemerintah pusat demi menyongsong Indonesia Emas 2045, serta membentuk karakter pemimpin yang negarawan.

Sebanyak 478 dari 557 pimpinan DPRD tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten sudah tiba pada Rabu (15/4/2026) sore. Para peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini langsung melakukan registrasi dan cek kesehatan. Selanjutnya, mereka berbaris untuk membentuk beberapa regu (kelompok) dan berjalan memasuki kompleks Akmil.

Menurut Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ace Hasan Syadzily, program kolaborasi antara Lemhanas dan asosiasi DPRD ini dirancang untuk mencetak pemimpin daerah yang berkarakter negarawan. Sementara itu, dipilihnya Akmil sebagai lokasi kegiatan karena atmosfer militer diharapkan mampu membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme di tengah tantangan geopolitik global.

“Tujuan utama untuk mencetak negarawan-negarawan. Para pimpinan DPRD ini adalah pimpinan daerah yang memiliki tugas penting sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang harus memiliki karakter kepemimpinan negarawan, holistik, dan berintegritas untuk mengawal dan menjalankan program nasional kita, yaitu mengawal Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Salah satu peserta retret, Evin Septa Haryanto Kamil, menyambut positif kegiatan ini. Selain untuk menyatukan visi Asta Cita dari pemerintahan Prabowo-Gibran, kegiatan ini juga bertujuan mengimplementasikan program pemerintah pusat ke daerah.

Retret digelar mulai 15–19 April 2026. Para ketua DPRD akan mendapatkan materi mulai dari penguatan konsensus kebangsaan hingga sinkronisasi kebijakan nasional oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu, ada pula materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengarahan khusus pembangunan integritas dan pencegahan korupsi.

(Arief Setyadi )

