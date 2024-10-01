Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Seorang Pria Mengamuk Acak-Acak Pelantikan Anggota DPRD Nias Selatan

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |06:30 WIB
Seorang Pria Mengamuk Acak-Acak Pelantikan Anggota DPRD Nias Selatan
Pria mengamuk acak-acak pelantikan Anggota DPRD Nias Selatan (Foto: Jonirman/Okezone)
A
A
A

NIAS SELATAN - Seorang pria membuat ricuh acara pelantikan anggota DPRD Nias Selatan periode 2024-2029. Saat acara sedang berlangsung, pria yang mengenakan batik berwarna kuning itu pukul meja Ketua DPRD Nias Selatan Elisati Halawa dan membanting palu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 35 anggota DPRD Nias Selatan ini dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Zulfadly berlangsung di ruang rapat DPRD Nias Selatan, jalan Saonigeho KM 3, Teluk Dalam pada Senin (30/9/2024).

Di selang acara tarian, dengan tiba-tiba datang pria yang mengenakan baju batik berwarna kuning dengan menggunakan peci datang dari arah peserta acara, mendatangi meja ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa. 

Saat sampai di hadapan Elisati, pria tersebut marah-marah dan memukul meja tepat meja Ketua DPRD hingga banting palu yang ada di meja tersebut.

Sejauh ini, belum diketahui apa yang mendorong oknum tersebut ngamuk. Petugas langsung mengamankan pria tersebut dan membawanya ke luar. Para peserta acara sempat kaget dan bersitegang saat melihat tindakan pria tersebut. Dan acara pun kembali dilanjutkan.

Saat iNews Media Group mengonfirmasi kepada Humas Polres Nias Selatan melalui Bripda M Diwan Hulu sejauh ini belum memberikan jawaban terkait kericuhan yang terjadi serta identitas oknum tersebut.

(Arief Setyadi )

      
