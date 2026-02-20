Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa Agung Bertemu Natalius Pigai Bahas Revisi UU HAM

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |16:10 WIB
Jaksa Agung Bertemu Natalius Pigai Bahas Revisi UU HAM
Jaksa Agung Bertemu Natalius Pigai Bahas Revisi UU HAM (Okezone/Puteranegara)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah hal.  

1. Jaksa Agung Bertemu Menteri HAM

Salah satunya adalah terkait penguatan penegakan hukum melalui revisi Undang-Undang HAM. Hal ini termasuk gagasan pembentukan unit penyidikan di Komnas HAM.

Burhanuddin menyebutkan, pertemuan ini adalah koordinasi awal terkait pelaksanaan pekerjaan dan rencana legislasi baru di bidang HAM.

"Hari ini saya kedatangan Pak Menteri HAM. Ada beberapa hal yang memang kita bicarakan, khususnya tentang pelaksanaan pekerjaan dan ada rencana untuk pembuatan undang-undang baru tentang HAM," kata Burhanuddin di Kantor Kejagung.

Sementara itu, Pigai menyebutkan, Kejagung mendukung gagasan revisi UU HAM. Menurutnya, poin krusial dalam revisi ini adalah pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat.

"Mereka menyampaikan apa yang sedang digagas oleh kami, yaitu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dari Bapak Jaksa Agung dan pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Komnas HAM boleh membentuk unit penyidikan. Penyidikan khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat, ya," ujar Pigai.

Menurutnya, poin tersebut bakal dimasukkan ke draf revisi. Ia menilai langkah ini sebagai kemajuan besar bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang tidak banyak negara di dunia ini yang punya unit penyidikan. India ada, beberapa negara ada memang. Indonesia sekarang kita akan adakan di dalam undang-undang," ujar Pigai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170969/ham-nS8h_large.jpg
KemenHAM: Jangan Asal Simpulkan Penghilangan Paksa, Bisa Jadi Pergi Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/337/3116474/menteri_ham_natalius_pigai-elsb_large.jpeg
Menteri HAM Usut Kabar Pemecatan Vokalis Band Sukatani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/337/3115111/bertemu_menteri_ham_institut_leimena_aktif_mendorong_pendidikan_hak_asasi_manusia-FI9r_large.jpeg
Bertemu Menteri HAM, Institut Leimena Aktif Mendorong Pendidikan Hak Asasi Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/337/3102878/menteri_ham_natalius_pigai-eryS_large.jpg
Menteri HAM : Pendidikan Hak Asasi Manusia Berdampak Positif ke Calon Penerima Amnesti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/337/3094113/dpr-tFae_large.jpg
Hari HAM Sedunia, Ketua DPR: Negara Harus Hadir Penuhi Hak Masyarakat Termarjinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093210/pendidikan_ham_dan_literasi_keagamaan_lintas_budaya_penting_untuk_menjamin_hak_kebebasan_beragama-gDM3_large.jpeg
Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya Penting untuk Menjamin Hak Kebebasan Beragama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement