HOME NEWS NASIONAL

Natalius Pigai : 80 Tahun Merdeka, Baru Kali Ini Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |21:25 WIB
Natalius Pigai : 80 Tahun Merdeka, Baru Kali Ini Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Natalius Pigai : 80 Tahun Merdeka, Baru Kali Ini Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membawa Indonesia mencatat sejarah baru di kancah global. Hal ini ditandai dengan resminya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

Hal ini diungkapkan Pigai saat membuka rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

"80 tahun RI merdeka, begitu banyak presiden, baru Prabowo Subianto presiden RI pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu presiden dewan HAM PBB," kata Pigai.

"Baru pertama pecah rekor memimpin dunia, ini baru pertama. Asia Pasifik aja tidak pernah kita pimpin, baru pertama, lembaga PBB lagi Pak ya," ujarnya.

Pigai mengira, keterpilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan satu prestasi global yang dinilai baru bisa disaingi sekitar 50 tahun ke depan.

