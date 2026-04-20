Menteri HAM Ungkap 15 Orang Tewas dalam Insiden di Kabupaten Puncak, Papua Tengah (Mei Sada)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan data terbaru terkait insiden baku tembak di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia menyebutkan, jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 15 orang dan 7 orang lainnya luka-luka, termasuk anak-anak.

1. 15 Tewas

“Setelah dirangkumkan maka ditemukan 15 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah hingga tim di lapangan. Namun, angka tersebut masih berpotensi berkembang seiring pendalaman fakta.

Pigai menegaskan, peristiwa yang terjadi pada Selasa (14/4/2026) itu harus segera diungkap secara terang-benderang. Ia bahkan menyebut masyarakat di lokasi sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan.

“Peristiwa terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Mereka yang menjadi korban tahu, masyarakat di lokasi juga tahu. Jadi tidak usah bermain opini,” tegasnya.