Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bocah Tewas Ditembak di Papua, TNI: Tidak Ada Keterlibatan Prajurit!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |16:02 WIB
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menanggapi laporan bocah tewas tertembak di Kampung Jigiunggi, Puncak, Papua Tengah. TNI memastikan tidak ada aktivitas prajurit di kampung itu saat peristiwa anak itu ditemukan tewas.

Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna menjelaskan laporan tewasnya seorang anak di Kampung Jigiunggi diterima dari Kepala Kampung, Venius Walia. TNI kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan.

"TNI menegaskan bahwa tidak ada aktivitas prajurit TNI Kampung Jigiunggi saat peristiwa penembakan terhadap anak tersebut," ujar Wirya Sabtu (18/4/2026).

Sementara itu, pada hari yang sama, TNI melakukan operasi di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua. Operasi dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua.

Menindaklanjuti informasi tersebut, prajurit TNI melakukan patroli dan pengecekan hingga terjadi kontak tembak dengan OPM. Dalam peristiwa itu, empat orang dari kelompok bersenjata tersebut dilaporkan meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement