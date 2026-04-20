Natalius Pigai Sebut Korban Tahu Pelaku Penembakan di Puncak Papua Tengah (Mei Sada)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan pelaku penyerangan terhadap warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, sebenarnya telah diketahui masyarakat setempat. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ada pihak yang secara terbuka mengakui bertanggung jawab atas insiden tersebut.

1. Korban Tahu Pelaku Penembakan

Pigai menyampaikan hal tersebut seusai menerima laporan dan menghimpun data dari berbagai sumber.

“Peristiwa itu terjadi siang hari. Pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan. Mereka yang menjadi korban tahu. Masyarakat di lokasi juga sudah tahu,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pigai mengingatkan agar tidak ada pihak yang justru saling melempar opini tanpa dasar. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah keberanian pihak yang terlibat untuk mengakui perbuatannya yang telah mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka.

“Jangan usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.

Ia menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.

Ia bahkan menyebut, jika kasus ini tidak ditangani dengan cepat dan transparan, berpotensi menjadi “bom waktu” yang bisa mengganggu stabilitas nasional.