HOME NEWS NASIONAL

Siswa Diduga Dianiaya Brimob, KPAI Minta Penyebab Kematian Diungkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |23:31 WIB
Siswa Diduga Dianiaya Brimob, KPAI Minta Penyebab Kematian Diungkap! (Okezone)
JAKARTA - Anggota Brimob Polda Maluku, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya siswa Mts berinisial AT (14) hingga tewas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penyebab kematian korban diungkap.

Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dan Direktorat PPA-PPO Mabes Polri.

“Kejadian ini melanggar UU Perlindungan Anak dan tidak dibenarkan. Maka KPAI meminta seperti dalam UU Perlindungan Anak pasal 59A bahwa proses harus cepat, keluarga anak korban mendapatkan bantuan sosial dan anak mendapatkan perlindungan hukum,” kata Diyah kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).

Oleh karena itu, ia meminta penyebab kematian korban diungkap.

“Hak anak yang meninggal dunia dengan tidak wajar (korban kekerasan) adalah mendapatkan kejelasan penyebab kematiannya agar anak tidak mendapatkan stigma negatif,” ujar dia.

