Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengejutkan! 2 Calon Presiden Iran Mengundurkan Diri Sehari Jelang Pemilihan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |05:06 WIB
Mengejutkan! 2 Calon Presiden Iran Mengundurkan Diri Sehari Jelang Pemilihan
Alireza Zakani, calon presiden Iran yang mundur menjelang pemilihan (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran yang digelar, Jumat (28/6/2024), diwarnai momen mengejutkan. Dua calon presiden memilih mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas pada Kamis, sehari menjelang pemilihan.

Kedua capres Iran yang mundur adalah Alireza Zakan, Wali Kota Teheran dan Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi, Ketua Yasan Martir. Keduanya menyerukan persatuan di antara kekuatan yang mendukung revolusi Islam di negara tersebut.

Pilpres Iran digelar untuk memilih pengganti Ebrahim Raisi yang meninggal akibat kecelakaan helikoter pada bulan lalu.

 BACA JUGA:

Dilansir dari Middle East Monitor, dengan mundurnya Alireza Zakan dan Ghazizadeh-Hashemi, praktis Pilpres Iran 2024 menyisakan empat calon presiden. Mereka adalah politikus veteran Mostafa Pourmohammadi (64), Massoud Pezeshkian (69), Saeed Jalili (58), dan Mohammad Bagher Ghalibah (62).

Zakani mendesak dua tokoh garis keras paling terkemuka untuk bergabung guna mencegah Masoud Pezeshkian yang moderat menang.

“Saya menyerukan kepada Saeed Jalili dan Mohammad Baqer Qalibaf untuk bersatu dan tidak membiarkan tuntutan kekuatan revolusioner tidak terjawab,” tulis Zakani di akun X atau Twitternya, mengacu pada mantan perunding nuklir yang ultrakonservatif, dan saingan garis kerasnya, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen konservatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/30/18/1702817/capres-konservatif-tuding-pilpres-iran-diwarnai-kecurangan-TxKecX2iUT.jfif
Capres Konservatif Tuding Pilpres Iran Diwarnai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/21/18/1696256/rouhani-terpilih-lagi-as-harap-iran-hentikan-program-rudal-balistik-09o35tYV1J.jpg
Rouhani Terpilih Lagi, AS Harap Iran Hentikan Program Rudal Balistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/21/18/1696171/kaum-muda-iran-rayakan-kembali-terpilihnya-presiden-rouhani-9yvl82IsKl.jpg
Kaum Muda Iran Rayakan Kembali Terpilihnya Presiden Rouhani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/21/18/1696133/kembali-menjabat-sebagai-presiden-rouhani-sebut-warga-iran-tolak-ekstremisme-Rd3JCBmEFd.jpg
Kembali Menjabat sebagai Presiden, Rouhani Sebut Warga Iran Tolak Ekstremisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/20/18/1696055/kemenangan-presiden-hassan-rouhani-dinilai-membawa-kebaikan-terkait-ham-di-iran-f0mEKHEWQj.jpg
Kemenangan Presiden Hassan Rouhani Dinilai Membawa Kebaikan Terkait HAM di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/20/18/1695979/pilpres-iran-presiden-rouhani-menang-telak-4JO731fLk7.jpg
Pilpres Iran, Presiden Rouhani Menang Telak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement