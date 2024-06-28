Mengejutkan! 2 Calon Presiden Iran Mengundurkan Diri Sehari Jelang Pemilihan

JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Iran yang digelar, Jumat (28/6/2024), diwarnai momen mengejutkan. Dua calon presiden memilih mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas pada Kamis, sehari menjelang pemilihan.

Kedua capres Iran yang mundur adalah Alireza Zakan, Wali Kota Teheran dan Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi, Ketua Yasan Martir. Keduanya menyerukan persatuan di antara kekuatan yang mendukung revolusi Islam di negara tersebut.

Pilpres Iran digelar untuk memilih pengganti Ebrahim Raisi yang meninggal akibat kecelakaan helikoter pada bulan lalu.

Dilansir dari Middle East Monitor, dengan mundurnya Alireza Zakan dan Ghazizadeh-Hashemi, praktis Pilpres Iran 2024 menyisakan empat calon presiden. Mereka adalah politikus veteran Mostafa Pourmohammadi (64), Massoud Pezeshkian (69), Saeed Jalili (58), dan Mohammad Bagher Ghalibah (62).

Zakani mendesak dua tokoh garis keras paling terkemuka untuk bergabung guna mencegah Masoud Pezeshkian yang moderat menang.

“Saya menyerukan kepada Saeed Jalili dan Mohammad Baqer Qalibaf untuk bersatu dan tidak membiarkan tuntutan kekuatan revolusioner tidak terjawab,” tulis Zakani di akun X atau Twitternya, mengacu pada mantan perunding nuklir yang ultrakonservatif, dan saingan garis kerasnya, Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen konservatif.