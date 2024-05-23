Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemilu Iran Digelar pada 28 Juni, Cari Pengganti Presiden Ebrahim Raisi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |09:25 WIB
Pemilu Iran Digelar pada 28 Juni, Cari Pengganti Presiden Ebrahim Raisi
Pemilu Iran digelar pada 28 Juni, cari pengganti Presiden Ebrahim Raisi (Foto: Daryo)
A
A
A

IRAN – Iran akan menggelar pemungutan suara pada 28 Juni untuk menggantikan Persiden Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024).

Pemilu ini perlu membangkitkan semangat masyarakat yang tidak menunjukkan minat pada pemilu tahun 2021 yang memberi ulama garis keras itu jabatan presiden, sebuah peran yang mengawasi pemerintahan sehari-hari.

Raisi meninggal pada saat ketegangan antara kepemimpinan ulama dan masyarakat luas semakin memburuk, yang diperburuk dengan pengetatan kontrol politik dan sosial serta menurunnya perekonomian.

Semakin banyak pemilih yang menghindari pemilu baru-baru ini, sebuah tanda yang mengkhawatirkan bagi para pemimpin, yang melihat jumlah pemilih sebagai ujian kredibilitas bagi Republik Islam yang telah berusia 45 tahun tersebut.

“Pemerintah tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan jumlah pemilih yang tinggi dalam waktu singkat,” kata seorang mantan pejabat Iran, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut.

“Masyarakat sangat tidak senang dengan kondisi perekonomian, banyak warga lainnya yang marah dengan pembatasan sosial dan kurangnya pilihan dalam pemilu dapat mengakibatkan rendahnya jumlah pemilih,” lanjutnya.

Sebuah badan pengawas garis keras pada tahun 2021 melarang kandidat terkemuka yang moderat dan pragmatis untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, yang menurut orang dalam bertujuan untuk mengamankan kemenangan Raisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement