40 Pejabat Asing Hadiri Pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi, Termasuk Pemimpin Hamas

40 pejabat asing hadiri pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi, termasuk pemimpin Hamas (Foto: Reuters)

IRAN - Media pemerintah mengatakan lebih dari 40 pejabat asing termasuk pejabat dari Irak, Pakistan, Qatar, Turki, Mesir, Tunisia, Kuwait, Rusia, Tiongkok, Armenia dan Azerbaijan dilaporkan hadir dalam upacara pemakaman Presiden Iran Ebrahim Raisi di Teheran pada Rabu (22/5/2024) sore.

Menurut laporan TV Al-Arabiya yang didanai Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah juga akan hadir. Ini menjadi kunjungannya yang kedua ke Teheran sejak kedua negara sepakat pada tahun 2023 untuk membangun kembali hubungan setelah bertahun-tahun bermusuhan.

BACA JUGA: Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Pimpin Doa di Pemakaman Ebrahim Raisi

Pemimpin Hamas yang didukung Iran Ismail Haniyeh dan wakil ketua kelompok militan Lebanon Hizbullah Naim Qassem menghadiri pemakaman di Teheran.

BACA JUGA: Kenangan Menlu Retno Marsudi Terhadap Menlu Iran Almarhum Hossein Amir Abdollahian

“Saya di sini atas nama rakyat Palestina, atas nama faksi perlawanan di Gaza untuk menyampaikan belasungkawa kami,” kata Haniyeh kepada massa yang meneriakkan “Matilah Israel”.

Adapun Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin doa di Teheran pada Rabu (22/5/2024) di pemakaman Presiden Ebrahim Raisi.

TV pemerintah menunjukkan Khamenei memimpin doa ketika puluhan ribu pelayat memadati jalan-jalan saat pemakaman di Teheran. Raisi akan dimakamkan di kota kelahirannya di Masyhad pada hari Kamis.

Peti matinya, serta peti mati Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dan pejabat lainnya yang tewas dalam kecelakaan pada Minggu (19/5/2024) di dekat perbatasan Azerbaijan, diserahkan ke kepala para pelayat yang menangis.